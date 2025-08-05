Под Смоленском найдена деревянная кисть каменного века

Северо-Западная экспедиция Эрмитажа обнаружила при исследовании торфяниковых поселений в Сертейской долине Смоленской области деревянную кисть каменного века.

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Как уточнили в музее, артефакт найден при раскопках на памятнике Сертея II в слое 5-4 тысяч лет до нашей эры. Аналогов находке еще не было в российской археологии.

Ладонь руки зашлифована, а на ее тыльной стороне изображена лучевая розетка. Впрочем, у реликвии обломаны пальцы и повреждено ребро. Предположительно кисть была частью другого древнего предмета.