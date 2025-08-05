Galaxy S26 Ultra сохранит устаревший сенсор камеры

Galaxy S26 Ultra снова получит 200-Мп сенсор ISOCELL HP2 — тот же самый, что использовался в моделях S23 Ultra и S24 Ultra.

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Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe, уточнив, что сенсор останется прежним, несмотря на ожидания перехода на более крупную матрицу от Sony.

Однако камера все же получит важное улучшение: объектив с диафрагмой f/1.4 вместо прежней f/1.7. Это позволит пропускать на 47% больше света, что улучшит съёмку в условиях недостаточного освещения.

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В то же время столь светосильная оптика может оказаться не лучшей для дневных фото. В связи с этим, по данным инсайдера, Samsung рассматривает возможность возвращения функции двойной диафрагмы.

Она применялась в Galaxy S10 и могла переключаться между f/1.5 и f/2.4. Не исключено, что в S26 Ultra появится либо обновлённая версия двойной диафрагмы, либо полноценная переменная, как у конкурентов. Напомним, что анонс флагмана ожидается в начале 2026 года.