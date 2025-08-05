Пользователи назвали лучшие гаджеты Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили июльский рейтинг гаджетов Apple, основанный на пользовательских отзывах.

© Apple

Самая высокая оценка у iPad Air 4-го поколения — за прошедший месяц планшет получил 96,83% положительных отзывов. За ним следует iPhone 12 mini (95,8%), который принято считать провальным из-за слабой батареи и низкого спроса. Замыкает тройку лидеров iPhone SE (2022) с оценкой 95%.

На четвертом месте оказался 12,9-дюймовый iPad Pro 4-го поколения (94,81%), на пятом — iPad Air 5 (93,75%), а на шестом — iPad Pro на 12,9 дюйма 5-го поколения, получивший 93,16% положительных оценок.

Замыкают рейтинг iPhone 8 (93,14%), iPad mini 5 (9,96%), iPhone 16 (92,66%) и iPhone 13 mini (91,96%) — он стал последним компактным смартфоном Apple, так как уже в следующем поколении компания отказалась от mini-моделей в пользу iPhone 14 Plus. По слухам, в этом и следующих годах место Plus займет iPhone 17 Air.

Представители AnTuTu подчеркнули, что топ основывается на пользовательских отзывах, а не на технических характеристиках гаджетов. Чем больше положительных отзывов с высокими оценками, тем выше общий балл.