Ученые воссоздали первую молекулу во Вселенной

Группа исследователей из Института Макса Планка в Германии смогла воссоздать первую молекулу во Вселенной — гелий гидрид (HeH⁺). Она, как оказалось, сыграла куда более важную роль в формировании звёзд, чем считалось ранее.

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Эта молекула образовалась вскоре после Большого взрыва, когда появились первые элементы — ионизированные водород и гелий.

Считается, что гелий гидрид помог первобытным газовым облакам терять тепло и сжиматься, создавая условия для рождения звёзд.

В рамках уникального эксперимента в криогенной установке Cryogenic Storage Ring учёные наблюдали, как гелий гидрид сталкивается с дейтерием — тяжёлым изотопом водорода.

Выяснилось, что даже при крайне низких температурах (до -267 °C) реакция между молекулами не замедляется, вопреки прежним научным прогнозам.

Такие реакции приводят к образованию молекулярного водорода, который действует как охладитель для газовых облаков. Уже известно, что свежее открытие требует пересмотра представлений о химии ранней Вселенной и роли гелий гидрида в космической эволюции.