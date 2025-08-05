Часть Камчатки сдвинулась после землетрясения

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась к юго-востоку после мощного землетрясения. Об этом рассказали в региональном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Специалисты провели предварительный расчет по итогам геодинамических наблюдений.

«Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра», — указано в сообщении ведомства.

Эксперты подчеркнули, что это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в японском Тохоку.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки стали сильнейшими с 1952 года, отмечает 360.ru.