Ученые спрогнозировали активизацию новых вулканов на Камчатке

Ученые спрогнозировали активизацию некоторых камчатских вулканов и отметили, что могут "проснуться" новые.

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Как сообщает ГУ МЧС России по региону, сейчас продолжается активность нескольких вулканов. На Ключевском происходит извержение. Специалисты прогнозируют выбросы пепла на высоту до восьми километров. Активность крупнейшего действующего вулкана усиливается, и в ближайшие дни Ключевской может начать выбрасывать пепел на высоту до 10 километров.

На "спавшем" несколько столетий вулкане Крашенниникова тоже продолжается извержение. Пока пепел взлетает в небо на шесть километров.

На вулкане Камбальный снижается сейсмическая активность в постройке. А на Мутновском спутник зафиксировал термальную аномалию. Поэтому посещение вулкана теперь тоже не рекомендовано.

"Учитывая недавние сейсмические активизации этого вулкана, а также общую сейсмогенную активность ряда других исполинов Камчатки, посещение Мутновского вулкана признано КРАЙНЕ ОПАСНЫМ и категорически не рекомендуется. Мы призываем всех туристов, исследователей и любителей природы отнестись с ответственностью к полученной информации и строго соблюдать рекомендации по безопасности", - говорится в сообщении Минтуризма Камчатского края.

Директор Камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров отметил, что на полуострове продолжается интенсивный афтершоковый процесс после мощного землетрясения. Он постепенно снижается, и теперь в Петропавловске-Камчатском фиксируется "всего лишь" до десяти ощутимых землетрясений в день. Это не отменяет опасности сильных афтершоковых толчков. Разрушений из-за них ученые не ждут, если только речь не будет идти о каких-то ветхих сооружениях. Но в целом, застройка Петропавловска-Камчатского должна выдержать новые толчки.

Вулканы активизировались именно из-за последних сеймособытий. Так, были парогазовые феномены еще и на Авачинском вулкане. На вулкане Крашенинникова, по словам Данилы Чеброва, последние годы наблюдалась сейсмическая активность, и лично он предполагал возможное извержение.

"Для вулканов 400-600 лет - это недавно совсем, это вулкан абсолютно рабочий. Рядом Кроноцкий вулкан - он большой, красивый, правильной формы. А Крашенинникова - маленький, со слившимся конусом, незаметный. И никто ему не уделял никакого внимания. Наблюдений на нем нет никаких. Ближайшая станция работающая - в 80 километрах. Поэтому мониторинга не было - что случилось, то случилось", - сказал Данила Чебров.

По словам ученого, любой действующий вулкан теперь может себя проявить. Их на Камчатке 28 или 29 - в зависимости от того, как считать. И за некоторыми из них как таковых наблюдений не ведется.