Spotify поднимет цену подписки Premium в нескольких регионах с сентября

Шведский музыкальный сервис Spotify объявил о повышении стоимости индивидуальной подписки Premium в ряде стран с сентября. Цена увеличится с 10,99 до 11,99 евро в месяц. Изменения коснутся регионов Европы, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Компания уже начала рассылать уведомления пользователям, которые получат официальное письмо с пояснением причин подорожания в течение следующего месяца. Повышение стоимости подписки объясняется стремлением Spotify улучшить финансовые показатели, особенно прибыльность.

На фоне этого сообщения акции Spotify выросли примерно на 3% в ходе предварительных торгов. С начала 2025 года стоимость бумаг компании увеличилась примерно на 40%. Однако несмотря на рост интереса к сервису, в июле Spotify представил прогноз по квартальной прибыли, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Одной из причин стала налоговая нагрузка, связанная с оплатой труда сотрудников, которая перевесила положительный эффект от увеличения числа слушателей.