Мессенджер Telegram впервые верифицировал личный аккаунт, соответствующая галочка появилась у основателя платформы Павла Дурова. Об этом сообщает «Код Дурова».

Отмечается, что другие пользователи мессенджера пока не могут пройти верификацию. Соответствующие изменения не вносились в правила Telegram.

Галочка на аккаунте Дурова сопровождается меткой под профилем с подписью «Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram». Подпись верификации идентична подписи верифицированных мессенджером ботов и почти схожа с подписью у каналов, однако сам профиль имеет не традиционную галочку, а иконку платформы.

В «Коде Дурова» считают, что новшество будет доступно только сотрудникам Telegram.