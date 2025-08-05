Обнаружен род пауков с рекордным органом размножения

Ученые открыли новый род тарантулов, отличительной чертой которых стал сверхдлинный спермоносный придаток, в четыре раза превышающий длину их передней части тела и достигает длины самых длинных ног паука. Исследователи предполагают, что эти огромные щупики (или педипальпы) служат «защитным буфером», уменьшая риск поедания агрессивными самками во время спаривания.

© Телеканал «Наука»

Исследователи из Университета Турку (Финляндия) выявили четыре новых вида тарантулов на Аравийском полуострове и в Африканском Роге, и их впечатляющие особенности привели к созданию совершенно нового рода — Satyrex. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

«По морфологическии и молекулярным данным они настолько отличаются от своих ближайших родственников, что пришлось создать совершенно новый род для их классификации, который мы назвали Satyrex. Самцы этих пауков имеют самые длинные щупики для переноса спермы среди всех известных тарантулов», — сказал ведущий автор Алиреза Замани.

Satyrex назвали по аналогии с «сатирами» — персонажами греческой мифологичи, известными большими гениталиями. Вторая часть названия — латинское слово rеx, т.е. «царь».

У S. ferox, самого большого, с размахом ног около 14 см, педипальп может растянуться на 5 см, почти в четыре раза превышая длину передней части тела.

«При малейшей угрозе этот паук поднимает передние лапы в угрожающей позе и издает громкий шипящий звук», — отметил Замани.

В эволюционной биологии репродуктивные стратегии и адаптации являются одним из важнейших аспектов выживания. Самки тарантулов известны своей агрессивностью, поэтому чтобы избежать каннибализма, самцы развили физические средства для увеличения шансов на передачу своих генов. В этом контексте самцы с самыми длинными педипальпами имеют наибольшие шансы оставить потомство.

«Так что, по крайней мере в таксономии тарантулов, размер действительно имеет значение», — подтверждает Замани.

Однако вы вряд ли увидите представителей рода Satyrex, демонстрирующих свои впечатляющие части тела – они живут под землей, под камнями.