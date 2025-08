Причудливым формам горбаток найдено неожиданное объяснение

Рога, шипы и тому подобные выросты на теле горбаток служат им антеннами для восприятия статического электричества — такую неожиданную гипотезу высказали ученые из Бристольского университета в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Горбатки (семейство Membracidae) поражают своим морфологическим разнообразием: известно более 3000 видов этих насекомых с самыми причудливыми формами — рогами, шипами, шарообразными выростами и даже чем-то вроде трезубцев. Их необычный внешний вид давно привлекает внимание натуралистов, но до сих пор у науки не было единого объяснения функции этих странных образований. Некоторые предположения, вроде камуфляжа, мимикрии или физической защиты, подходят для отдельных видов, но не объясняют все разнообразие форм в этом семействе.

Основываясь на своих предыдущих открытиях о способности пчел и гусениц чувствовать статическое электричество, исследователи решили проверить, могут ли странные формы горбаток усиливать их электрочувствительность.

Зная, что хищные осы накапливают электростатический заряд от трения о воздух, ученые убедились, что горбатки реагируют на такие поля, пытаясь от них уклониться. Компьютерное моделирование показало, что выросты на теле горбаток усиливают электрическое поле вокруг них, что, вероятно, повышает их чувствительность к статическому электричеству.

Более того, выяснилось, что хищные осы и мирные безжалые пчелы (которые часто защищают горбаток) вырабатывают поля разной силы и полярности. Это позволяет предположить, что горбатки могут различать друзей и врагов по их электрическим полям, что объясняет необходимость развития у них чувствительности к статическому электричеству.

«Наше исследование открывает новые захватывающие перспективы для изучения статического электричества как фактора, влияющего на морфологию организмов в целом. Существует множество других насекомых, пауков, растений и животных с крайне необычными формами, которые пока не нашли объяснения. Наша работа — первое доказательство, что электростатическое восприятие могло влиять на морфологическую эволюцию, хотя пока мы не можем утверждать это с уверенностью», — прокомментировал биофизик Сэм Ингленд.

Следующим шагом, по его словам, будет изучение связи между конкретными формами тела горбаток и особенностями их «электрической экологии» — например, с характеристиками электрических полей определенных хищников, атакующих с разных углов. Это могло бы стать убедительным доказательством роли статического электричества как фактора эволюции, заключил исследователь.