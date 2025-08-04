Инвестиции в ИИ-технологии в США назвали «рискованными»

Издание Washington Post назвало «рискованными» инвестиции крупных технологических компаний в технологию искусственного интеллекта (ИИ) в США.

По мнению автора статьи, огромные инвестиции в эту область усугубляют зависимость экономики США от технологических компаний. Это может быть рискованно, если в секторе ИИ-технологий начнется спад. При этом автор издания также считает, что сейчас такие инвестиции сдерживаются замедлением экономического роста.

«На прошлой неделе Google, Meta* (*деятельность компании была запрещена в России как экстремистская — прим. ред.), Amazon и Microsoft вновь подтвердили, что в этом году они планируют потратить более 350 миллиардов долларов на строительство и оснащение центров обработки данных для ИИ — это огромный приток средств, который, по мнению экономистов и аналитиков, может стать противовесом замедлению экономического роста», — сообщает издание.

Ранее ученые рассказали о том, когда ИИ будет умнее человека.

*деятельность компании была запрещена в России как экстремистская