Экватор Плутона могут окружать метановые льды размером с небоскреб

Новое исследование указывает на то, что шпили из метанового льда покрывают около 60% экваториального региона Плутона — больше, чем предполагали ученые ранее. Это открытие основано на данных, собранных аппаратом НАСА «Новые горизонты» в 2015 году, сообщает Live science.

© Naukatv.ru

Во время пролета мимо Плутона, аппарат обнаружил глыбы метанового льда высотой около 300 метров — примерно такой же высоты, как Эйфелева башня. Они расположены на расстоянии до 7 километров друг от друга, образуя почти параллельные ряды, образуя геологическую структуру, которую астрономы называют «клиновидный рельеф» вдоль экватора планеты в регионе Тартар Дорса, горном участке к востоку от знаменитой области Томбо, имеющей форму сердца.

Эти структуры напоминают земные пенитентесы, но более высокие и широко расставленные. Пенитентесы — целые поля снежных и ледяных столбов, встречаются в основном в Андах и в Гималаях. Одни высотой всего несколько сантиметров, другие возвышаются почти на 10 метров. Подобные образования были замечены на спутнике Юпитера Европа и, возможно, на Марсе.

Хотя «Новые горизонты» сделал снимки только одной стороны Плутона, данные в инфракрасном диапазоне намекают на наличие таких шпилей и на другой стороне. Однако фотографии другой стороны слишком размыты. Один из авторов нового исследования, вышедшего в Journal of Geophysical Research: Planets, Ишан Мишра из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, предлагает использовать «косвенные улики» — неровности поверхности, создающие тени и вызывающие заметное затемнение на изображениях.

Проанализировав отраженный от поверхности Плутона под разными углами свет, исследователи выявили, что метаноносные регионы на противоположной стороне вдвое более шероховатые. Полученные результаты свидетельствуют о том, что «клиновидный рельеф» может простираться на полосе шириной в 60% от окружности планеты. Пока неясно, является ли эта полоса непрерывной или неоднородной.

Полоса простирается между 30 градусами к северу и югу от экватора Плутона, где климатические условия, по-видимому, идеально подходят для формирования этих пиков.