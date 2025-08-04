Компанию Samsung ограбили в Лондоне на $10,6 млн

Крупная партия новейших складных смартфонов Samsung, включающая около 12 000 устройств, была похищена во время транспортировки недалеко от лондонского аэропорта Хитроу. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера с ником Ice Universe.

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По данным Ice Universe, ограбление произошло в конце прошлой недели. Преступники захватили грузовик, перевозивший крупную партию моделей Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Общая стоимость похищенного груза оценивается примерно в $10,6 млн, что делает эту кражу одним из крупнейших хищений электроники в Великобритании за последние годы.

Сообщается, что грузовик направлялся на склад после прибытия груза в Великобританию. Помимо складных смартфонов, в партии также, предположительно, находились и другие новинки, включая серию Galaxy S25 и умные часы Galaxy Watch 8.

Происшествие, вероятно, повлияет на цепочку поставок Samsung в Великобритании и приведет к задержкам в доставке устройств клиентам, оформившим предзаказы после мирового старта продаж 9 июля, считают в GizmoChina.

По данным британской полиции, до 75% украденных смартфонов нелегально вывозятся из страны в течение 72 часов, что значительно затрудняет их поиск. Украденные устройства часто появляются на «сером» рынке с обновленными IMEI-номерами.