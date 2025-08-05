Создана реконструкция лиц двух сестер, работавших в шахте 6000 лет назад

Исследователи из Масарикова университета (Чехия), и Музея Моравии представили две «гиперреалистичные» реконструкции облика взрослых сестер, которые жили и работали в суровых условиях в сообществе рудокопов на территории современной Чехии более 6000 лет назад.

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Как сообщает Live science, эти впечатляющие 3D-модели основаны на новом анализе останков сестер, найденных более 15 лет назад на месте доисторической шахты по добыче кремня в Южной Моравии. Новые данные свидетельствуют, что сестры трудились там, добывая тяжелые камни для инструментов и оружия.

Сестры были захоронены одна над другой в шахтном стволе. Первый скелет, принадлежавший младшей сестре, был обнаружен на глубине 6 метров, а второй — на 3 метра глубже под ним. На скелетах отсутствуют признаки насильственной смерти или болезни, однако, возможно, женщины были принесены в жертву или «убиты, когда больше не могли работать».

Погребения все еще вызывают множество вопросов у ученых. Например, сестры были похоронены с останками маленькой собаки и новорожденным, который не имел генетического родства ни с одной из женщин.

Исследование показало, что женщины довольно хорошо питались, были сильными во взрослом возрасте, но ослаблены и часто болели в детстве. На скелетах найдены признаки долгой и тяжелой физической работы, в том числе, поврежденные позвонки. У старшей сестры на предплечье была перелом, который лишь частично успел зажить.

Генетические данные показывают, что младшая сестра имела карие или зеленые глаза и темные волосы, а у старшей, вероятно, были голубые глаза и светлые волосы. Эти черты были учтены при создании реконструкций, а также одежда, основанная на текстильных фрагментах.

Эти 3D-модели выполнены из гипса и силикона с глазными протезами и имплантированными волосами. Формы головы довольно точно определены по черепам, которые в данном случае хорошо сохранились. Науное описание реконструкции вышло в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.