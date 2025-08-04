Российские ученые выявили особенности питания европейских скифов

Российские ученые провели самое масштабное архео-генетическое исследование скифов. Впервые в мире был прочитан 131 древний геном древнего населения Великой Скифии. Исследователи показали, что европейские скифы происходят от различных популяций населения бронзового века и генетически отличаются от азиатских скифов. Генетики описали родственные группы скифов Среднего Дона, включающие скифскую элиту, а также реконструировали фенотипические признаки скифов и особенности питания, в целом соответствующие историческим источникам.

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Впервые была обнаружена распространенная среди скифов мутация, связанная с непереносимостью фруктозы, которая встречается и в современных популяциях. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances, сообщила пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

Великая Скифия, населенная в железном веке воинственными скифскими племенами, простиралась от северного побережья Черного моря до верховьев Днестра и среднего Поднепровья, а ее северо-восточная окраина захватывала правый берег реки Дон. Скифы не имели письменности, но информация о них дошла до нас благодаря сведениям античных историков, античным изображениям, грандиозным курганным погребениям и многочисленным предметам и артефактам, составляющим так называемую скифскую триаду, среди которых наиболее известны уникальные золотые изделия в скифском зверином стиле. Вопросы, связанные с происхождением и появлением скифов на исторической арене в VII в. до н.э., а также их внезапным исчезновением, до сих пор остаются среди множества нерешенных загадок, оставленных этими кочевниками.

Теперь российские ученые прочитали 131 геном древних скифов и раскрыли новые данные о их происхождении, социальной структуре, наследственных заболеваниях, внешности и генетическом наследии. Они выяснили, что скифы Северного Причерноморья, Предкавказья и Среднего Дона имели преимущественно европейское происхождение с доминированием генетических компонент европейских групп бронзового века. При этом генетические связи с популяциями азиатских кочевников оказались минимальными. Обнаружена высокая генетическая неоднородность скифских групп, что указывает на сложную динамику их миграции (расселения) и взаимодействий. Впервые доказано, что в определенных структурах скифского общества были распространены близкородственные браки (эндогамия) внутри группы, ведущей начало от общего предка по мужской линии, характерные для закрытых клановых структур.

На основе комплексного генетического анализа были определены родственные связи между скифами курганов Среднего Подонья и реконструирована обширная родословная, в состав которой входили знатные члены скифского общества (скифская элита), в том числе вероятные «амазонки» и скифские «жрецы». Сделано предположение о клановом или родовом характере социального устройства, присутствующем в скифском обществе.

«До сих пор основные сведения о внешности и образе жизни скифов были получены на основе трудов античных авторов, использовавших в своих трудах элементы мифов, и образов скифов в античном искусстве. Новое исследование впервые проливает свет на генетические аспекты специфических особенностей внешности и особенностей питания, приписываемых скифам древними авторами, и раскрывают медико-генетическую историю скифов», — отметил автор исследования, заведующий кафедрой генетики биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Рогаев.

Самым неожиданным открытием стало обнаружение патогенной мутации в гене ALDOB, вызывающей непереносимость фруктозы. Ученые установили, что скорее всего эта «скифская» мутация возникла не позже первой половины I тысячелетия до н.э., распространилась среди скифов, а в настоящее время встречается по всей Западной Евразии и является основной причиной непереносимости фруктозы у современных европейцев. Удивительно, что и современные носители этой мутации, и скифы унаследовали эту мутацию от одного и того же общего предка.

Впервые были получены данные, свидетельствующие о возможной достоверности некоторых мифов о скифах, описаний их внешности и образа жизни, сделанного античными историками. Так, в геномах древнего населения Скифии не было обнаружено генетических вариантов, характерных для азиатских популяций, которые связаны с непереносимостью алкоголя, поэтому жители Скифии вполне могли употреблять вино и другие спиртные напитки в больших количествах, как писали о них древние греки. Оказалось, что у скифов не было и генетического варианта в гене лактазы, характерного для европейских популяций, который позволяет пить цельное молоко во взрослом возрасте. Вероятно, они, как и другие древние и современные кочевники, употребляли молоко в виде кисломолочных продуктов.

По результатам генетического анализа специалисты пришли к выводу, что многие скифы, вероятно, имели светлые волосы, а некоторые были голубоглазыми и рыжеволосыми — именно такими их описывали древнегреческие авторы. А бронзовый цвет кожи скифов, который упоминал Гиппократ, мог быть связан с распространенным генетическим вариантом в гене HFE, найденным у скифов, который является фактором риска гемохроматоза — наследственного нарушения обмена железа, которое при определенном типе питания (с высоким содержанием мясных и молочных продуктов) может проявляться в виде специфической пигментации кожи, которая приобретает бронзовый оттенок.

Также ученые впервые определили полные последовательности геномов населения Среднего Дона бронзового века — эпохи средней и поздней бронзы, предшествующей скифскому времени. Новые результаты выявили сложную генетическую динамику (изменчивость) населения в Европейских степях в эпоху бронзы и заложили основы для дальнейших исследований представителей различных культур этого исторического периода в Евразии. Как оказалось, на протяжении бронзового и железного веков произошло несколько волн, приведших к смене населения в регионе Среднего Дона. Интересно, что ни кочевые скифские группы, ни оседлое население этого региона периода железного века, которое генетически отличалось от скифов, не были прямыми потомками людей, живших на этой территории в середине бронзового века.

Неожиданным открытием оказалось также то, что немного большее генетическое сходство скифов наблюдается с современными популяциями на севере Европы, балтийского региона и северо-западных регионов России, нежели с населением юга Европы. Кроме того, некоторые отцовские линии (линии Y-хромосомы) в настоящее время распространены в южных регионах России, на Кавказе и Ближнем Востоке.

Новое масштабное геномное исследование позволяет дать ответы на многие вопросы, касающиеся истории скифов, раскрыть генетическую связь между древними и современными популяциями Евразии и обновить учебники истории.