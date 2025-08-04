Раскрыты характеристики и цвета планшетов Samsung Galaxy Tab S11

В ближайшее время Samsung представит новые планшеты — Galaxy Tab S10 Lite, а также флагманские модели Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra. Инсайдер Арсен Люпен раскрыл подробности об объёмах памяти и цветах устройств.

© Samsung

Galaxy Tab S11 и S11 Ultra получат конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной + 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Оба планшета будут доступны в сером и серебристом цветах.

Ожидается, что модель S11 Ultra получит мощный процессор Dimensity 9400 Plus и аккумулятор на 11 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Планшет будет работать на Android 16 и поддерживать аксессуары, такие как стилус S Pen и клавиатуру. Подробности об экране и камерах пока не раскрыты.

Бюджетный Galaxy Tab S10 Lite 5G выйдет в версии 6 ГБ + 128 ГБ и будет доступен в сером, кораллово-красном и серебристом цветах. Устройство получит процессор Exynos 1380, аккумулятор на 8 000 мАч и быструю зарядку 45 Вт. Операционная система — Android 15. Также ожидается поддержка стилуса и клавиатуры.

Планшет будет доступен как в версии только с Wi-Fi, так и с поддержкой мобильной связи.