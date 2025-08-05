Инсайдер сообщил о задержке выпуска складного планшета от Apple

Выход крупного складного устройства Apple, которое описывают как гибрид MacBook и iPad, скорее всего, будет отложен. Ранее предполагалось, что массовое производство 18,8-дюймового девайса начнется в конце 2026 года, однако теперь эти сроки сдвигаются. Об этом, как пишет MacRumors, сообщает ведущий аналитик инвестиционной компании GF Securities Джефф Пу.

© Газета.Ru

В своем последнем отчете для инвесторов Пу отметил, что ожидает «ограниченных инноваций» в линейке iPhone 17, но выразил уверенность в другом складном устройстве — iPhone 18 Fold. По его данным, в цепочке поставок наблюдается «стабильный прогресс», указывающий на возможный релиз складного смартфона во второй половине 2026 года.

«С другой стороны, выпуск 18,8-дюймового складного устройства, вероятно, будет отложен», — пишет Пу.

Аналитик не уточнил причин возможной задержки, но его прогноз означает, что девайс не поступит в массовое производство в четвертом квартале 2026 года, как ожидалось ранее, а его выход в 2027 году теперь под вопросом.

Стоит отметить, что среди экспертов нет единого мнения о будущем крупноформатного складного устройства Apple. Так, Марк Гурман из Bloomberg считает, что компания работает над 20-дюймовым складным iPad, который может появиться не раньше 2028 года. В то же время другой инсайдер Росс Янг прогнозировал выход подобного устройства в 2026 или 2027 году.