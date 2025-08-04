Назван тип людей, способных предсказать продолжительность своей жизни

Люди с высоким уровнем интеллекта лучше оценивают вероятность событий в своей жизни и точнее предсказывают собственную продолжительность жизни. К такому выводу пришел профессор экономики и поведенческих наук Крис Доусон из Университета Бата. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

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Ученый проанализировал данные почти четырех тысяч людей в возрасте старше 50 лет из британского долгосрочного исследования. Участников в разные годы просили оценить вероятность того, что они доживут до определенного возраста — например, до 75 или 85 лет. Эти прогнозы сравнивались с реальными статистическими данными о продолжительности жизни.

Для подтверждения влияния интеллекта использовались и генетические данные участников. Уровень IQ оценивали по когнитивным тестам, а также с помощью полигенных показателей — набора генетических маркеров, связанных со способностями к обучению. И те, и другие оказались связаны с точностью прогнозов.

Оказалось, что люди с более высоким IQ делали значительно более точные и стабильные прогнозы. Разница между их ожиданиями и объективной вероятностью была меньше почти на 20%. Напротив, участники с низким IQ чаще ошибались как в сторону излишнего оптимизма, так и пессимизма.

Также оказалось, что люди с низким интеллектом чаще меняли свои оценки от одного опроса к другому, что указывает на нестабильность их представлений о будущем. При этом, по мнению автора, такие ошибки влияют на важные жизненные решения — например, на то, сколько человек откладывает на пенсию или заботится о здоровье.