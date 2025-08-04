Найдена ошибка в рукописи XII века, изменившая понимание поэзии Чосера

Двое исследователей из Кембриджского университета заявили, что нашли объяснение загадочной ссылке в текстах Джеффри Чосера на "Песнь о Вейде" — утраченное произведение, упомянутое в двух его поэмах. Ученые утверждают, что путаница с руническими буквами в рукописи XII века привела к неправильному прочтению одного из ключевых фрагментов, из-за чего исследователи несколько столетий ошибались в интерпретации.

© realnoevremya.ru

Фрагмент, на который ссылаются исследователи, был обнаружен в 1896 году в библиотеке колледжа Питерхаус в Кембридже медиевистом Монтегю Родсом Джеймсом. Это три строки на староанглийском языке, вставленные в латинскую проповедь. Современные исследователи Джеймс Вейд и его коллега Сэб Фальк предположили, что они принадлежат утраченной поэме "Песнь о Вейде". В тексте говорилось о некоем человеке, окруженном эльфами, водяными духами и змеями. Эти образы казались странными на фоне любовных или бытовых контекстов, в которых Чосер упоминает эту историю.

Новое исследование, опубликованное в британском журнале The Review of English Studies, предлагает другую версию прочтения. По мнению авторов, в оригинале речь шла не об эльфах, а о волках, а слово "никерес", которое раньше переводили как "водяные духи", на самом деле означает морских змей. Они предполагают, что ошибка произошла из-за того, что писчий перепутал букву w с y, превратив слово "wlves" (волки) в "ylves" (эльфы). Также ученые считают, что сам писчий, вероятно, был обучен только латинскому письму и мог быть не знаком с английской орфографией того времени. Переведенный с учетом правок отрывок звучит так: "Некоторые — волки, некоторые — гадюки, некоторые — морские змеи, живущие у воды. Нет ни одного человека, кроме Хильдебранда". Это описание, по мнению авторов, ближе к темам рыцарской поэзии и куртуазной любви, а не к германским мифам вроде "Беовульфа".

Упоминания о Вейде в поэмах Чосера, таких как "Троил и Крессида" и "Кентерберийские рассказы", долгие годы сбивали с толку исследователей. Ученые обсуждали эту загадку с XVI века, а в 1936 году один из них назвал ее "самой известной текстовой проблемой в творчестве Чосера". Авторы исследования считают, что суть упоминаний Вейда не в мифологии, а в аллюзии на популярный в XIV веке рыцарский роман. Это объясняет, почему Чосер вставлял такие ссылки в любовные сцены или комические эпизоды. Исследователи отмечают, что использование Вейда в проповеди и в поэзии Чосера похоже на современное цитирование мемов или культурных маркеров, которые сразу понятны широкой аудитории.

Некоторые специалисты поддержали новое прочтение и признали логику аргументов. Другие считают, что работа предлагает интересные детали, но не изменит в корне понимание текстов Чосера. В любом случае исследование позволило уточнить, как одна небольшая ошибка на столетия изменила восприятие утраченного произведения.