Запущен проект по глобальному мониторингу пластикового загрязнения Земли

Редакция журнала Lancet заявила о запуске международного консорциума, объединяющего исследовательские центры США, Европы и Австралии для ведения наблюдений за пластиковым загрязнением планеты на глобальном уровне.

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Эти замеры помогут участникам переговоров о Международном соглашении по пластиковому загрязнению (GPPT) точнее осознавать масштабы проблемы, говорится в статье, опубликованной в Lancet.

"Предыдущий проект Lancet, направленный на оценку влияния перемен климата на здоровье человека, уже побудил международное сообщество внести медицинские аспекты глобального потепления в повестку переговоров по климату на сессии COP28 в Дубае. Мы надеемся, что наша новая инициатива схожим образом сфокусирует дискуссию о пластиковом загрязнении природы", - заявил сопредседатель консорциума профессор Гейдельбергского университета (Германия) Иоаким Роклев, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Каждый год мировая промышленность производит около 400 млн тонн пластика, большая часть которого попадает на свалки, где этот мусор не разлагается и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. По текущим оценкам экологов, в Мировом океане, а также на суше и в других средах Земли присутствует около 8 млрд тонн пластика, что составляет около 80% от общего объема его производства за всю историю цивилизации.

Для борьбы с этим загрязнением еще весной 2022 года в рамках ООН был запущен процесс, направленный на выработку текста GPPT. Его участники планируют разработать комплекс международных мер и правовых обязательств, который ограничит пластиковое загрязнение природы и позволит замедлить накопление мусора в Мировом океане и в разных регионах суши.

Ученые запустили при поддержке редакции журнала Lancet международный консорциум, нацеленный на всестороннее изучение того, как накопление пластикового мусора в природе влияет на здоровье людей и состояние экосистем. В его рамках ученые планируют отслеживать то, как появление больших скоплений пластика в воде, почве и других средах влияет на концентрации потенциально опасных продуктов разложения полимеров, а также наночастиц и микрофрагментов пластика, способных проникнуть в тело человека.

Эти сведения, как надеются ученые, позволят международному сообществу отслеживать то, насколько эффективно исполняется соглашение GPPT, переговоры по окончательной формулировке которого должны начаться в швейцарской Женеве на этой неделе. Также ученые планируют вести мониторинг того, как реализация GPPT будет влиять на ключевые экологические показатели, непосредственно связанные со здоровьем человека. Это позволит предпринять дополнительные меры, снижающие вред от пластика для общественного здоровья, если таковые потребуются, подытожили участники проекта.