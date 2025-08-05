Под Абаканом нашли уникальные бронзовые котлы возрастом более 2000 лет

Два бронзовых котла, относящихся к периоду Тагарской культуры (VI-III вв. до н.э.), нашли под Абаканом в Хакасии.

Это первые подобные находки в регионе за последние десятилетия, говорится в сообщении Госинспекции по охране объектов культурного наследия Хакасии.

"В ходе проведения земляных работ на территории одного из производственных объектов некоммерческой организации "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" в окрестностях города были случайно обнаружены два бронзовых котла, предварительно отнесенные к периоду Тагарской культуры (VI-III вв. до н.э.). Находка была обнаружена на глубине более двух метров. Артефакты представляют значительный научный интерес, поскольку являются первой подобной находкой, совершенной в регионе за последние десятилетия", - говорится в сообщении.

В государственной инспекции отметили также, что ценность находок - это размеры котлов.

"Больший котел, предварительно, один из крупнейших известных на сегодняшний день котлов тагарского типа. Подобные котлы имели практическое назначение, но вместе с тем, часто использовались населением территории Южной Сибири раннего железного века как ритуальные объекты. Наличие такого артефакта подтверждает значимость территории современной Хакасии как одного из центров Тагарской культуры", - подчеркнули в инспекции.

Артефакты переданы на постоянное хранение в Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова.

Хакасия известна многочисленными памятниками различных эпох и народов. Здесь около 30 тыс. памятников древней истории, найдены артефакты культуры медного, бронзового, железного веков. Курганы, древние захоронения Тагарской, Таштыпской культур, каганата хунну, государства енисейских кыргызов, империи Чингисхана можно встретить на всей территории республики.