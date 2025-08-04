СДЭК сообщил о восстановлении после сбоя

Работа пунктов выдачи и приема товаров СДЭК временно останавливалась из-за сбоя, однако сейчас сервис восстановлен, кроме отслеживания статусов, сообщили в компании.

Сбой в системе СДЭК временно нарушил работу пунктов выдачи и приема товаров, пояснили в компании, передает ТАСС.

Утром 4 августа не функционировала программа для обработки заказов, что не позволяло принимать и выдавать посылки.

Перебои начались примерно в 10.00 мск, они продолжались около полутора часов.

Сейчас система вернулась к штатной работе, но остается проблема с отображением статуса заказов.

В июне СДЭК заявлял, что сбой в его сервисах в конце мая произошел из-за внешнего воздействия, оснований полагать, что из-за сбоя произошла утечка персональных данных, нет.