В Вологодской области обнаружили уникальную нательную икону XVI века

Ученые нашли уникальную медную нательную икону XVI века с изображением Ветхозаветной Троицы в ходе археологических работ в центре города Белозерска Вологодской области. Работы проводят в рамках благоустройства, сообщила пресс-служба правительства региона.

Основанный в 862 году город Белозерск входит в список исторических поселений федерального значения и считается одним из городов зарождения государства российского. На его территории сохранилось более 50 объектов культурного наследия, самый известный - Белозерский кремль, где расположен единственный на сегодня в России кремлевский земляной вал и ров - уникальное оборонительное сооружение конца XV века.

"Во время археологических работ на Советском проспекте в Белозерске, где реализуется проект благоустройства "Городские бульвары", ученые обнаружили медную нательную икону с изображением "Ветхозаветной Троицы". Предварительно артефакт относят к XVI веку", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов, поводом для археологических раскопок стало благоустройство городских бульваров в центре Белозерска. Это один из объектов-победителей IX Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, получивший финансирование от Минстроя России. Археологи работали на территории больше месяца, работы проводил научно-производственный центр "Артефакт". В одном из раскопов у Центра ремесел и туризма найден погребок ориентировочно XVI века, а также десятки индивидуальных находок - печные изразцы, ножи, вилки, монеты, стеклянные изделия, голландские трубки.

В другом раскопе, площадь которого 40 кв. м, археологи раскрыли некрополь XVI - XVIII веков, который остался от церкви в юго-восточной части бульваров. Там обнаружено почти 30 погребений. В них встречаются нательные кресты, пуговицы и другие изделия. Там и была найдена редкая нательная икона из медного сплава.

Археологические работы проходили параллельно с благоустройством территории, которое проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".