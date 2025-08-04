«Джеймс Уэбб» переснял классическое ультраглубокое поле «Хаббла»

С сентября 2003 по январь 2004 года космический телескоп «Хаббл» провел свои самые глубокие наблюдения космоса. Изображения, полученные в рамках проекта Hubble Ultra Deep Field, показали почти 10 000 галактик разного возраста, размера и формы, включая те, что уже существовали, когда Вселенной было всего 800 миллионов лет. Недавно астрономы смогли получить знаменитый снимок повторно — с помощью двух приборов космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Эти наблюдения установили новый рекорд по продолжительности и глубине изучения внегалактического поля.

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Это не первый случай, когда «Джеймс Уэбб» возвращается к «излюбленным местам» «Хаббла». В рамках программ Cycle 1 General Observer JWST сделал высококачественные инфракрасные снимки скопления галактик SMACS 0723, ранее изучавшегося «Хабблом» для Southern MAssive Cluster Survey. Новый снимок ультраглубокого поля, выложенный Европейским космическим агентством, — результат почти 100 часов наблюдений с использованием самого коротковолнового фильтра на среднем инфракрасном инструменте MIRI, объединенных с данными камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.

Глубокие наблюдения выявили более 2500 источников, включая сотни ярко-красных галактик. Некоторые из них, вероятно, скрыты густой пылью, блокирующей или поглощающей значительную часть их звездного света. Другие, скорее всего, представляют собой галактики на поздних стадиях развития с множеством старых звезд — красных карликов (которые остаются в главной последовательности триллионы лет!), — сформировавшиеся в ранней Вселенной. Разные цвета на изображении соответствуют различным типам инфракрасного излучения, показывая тонкие различия, которые астрономы могут выявить благодаря этим глубоким данным.

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Высокое разрешение и чувствительность JWST позволяют астрономам детально исследовать структуру и распределение света в этих галактиках. Это поможет в изучении роста и эволюции галактик с самых ранних космологических эпох, а также позволит измерить влияние таких загадок, как темная материя и темная энергия. Таким образом, продолжается славная традиция глубокого изучения космоса, начало которой положил «Хаббл».