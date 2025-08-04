В работе СДЭК произошел сбой

У некоторых пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету, штатная работа будет восстановлена в ближайшее время, сообщили RT в логистической компании СДЭК.

«В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету», — сообщили в компании.

1 августа пользователи сообщили о сбое в системе СДЭК. В частности, были жалобы на то, что не загружаются сайт и приложение компании.

В компании позже объяснили краткосрочную остановку систем техническими работами.