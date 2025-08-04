В Германии сеть 5G назвали огромным разочарованием

Скорость мобильной интернет-связи 5G в Германии оказалась разочаровывающе низкой, это может сказаться на будущем автомобильной промышленности. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

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Мобильные операторы страны выкупили для внедрения сети в 2019 году примерно за €6,6 млрд частоты, которые должны были вывести Германию в новую эру мобильной связи — эру общения в реальном времени.

«Шесть лет спустя эксклюзивный анализ Handelsblatt показывает, что, хотя мобильная связь 5G может быть быстрее предыдущего поколения 4G, обещанная связь в реальном времени вряд ли станет реальностью на практике. 5G — огромное разочарование», — говорится в материале.

Текущая оценка касается не только технических деталей. Технологическое будущее таких важных отраслей, как автомобильная промышленность, напрямую зависит от успеха развития мобильной связи.

«По-прежнему высокая задержка в мобильных сетях особенно ограничивает возможности приложений, требующих связи в режиме реального времени», — заявил управляющий директор Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и информационных технологий Маркус Боллиг.

В конце июля Минцифры РФ сообщило, что аукцион на частоты для сетей 5G в России будет проведен до конца года.