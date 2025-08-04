Уязвимость в Google позволяла скрывать чужие статьи из поиска

Журналист случайно обнаружил, что через уязвимость в инструменте Google можно было скрыть чужие статьи из результатов поиска. Google уже устранил проблему, но она успела использоваться в корыстных целях.

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Уязвимость была связана с инструментом Refresh Outdated Content, который предназначен для обновления страниц в поиске. Оказалось, что если в адресе страницы изменить заглавные и строчные буквы, Google путался и считал, что страница не существует. В результате она полностью удалялась из поиска, даже если была доступна.

Журналист Джек Поулсон заметил, что его статья об аресте техно-гендиректора Делвина Блэкмана исчезла из Google. Блэкман пытался скрыть эту информацию — подавал в суд и отправлял жалобы. В итоге статьи исчезли из поиска именно из-за этой уязвимости.

Другой журналист, Ахмед Зидан, также заметил, что его материал о Поулсоне пропал. Проверив через Google Search Console, он нашёл множество странных запросов на обновление страницы, где в URL были изменены заглавные буквы.

Google подтвердил, что проблема существовала, но затронула лишь небольшое количество страниц. Неясно, восстановлены ли все пострадавшие статьи. Теперь уязвимость закрыта.