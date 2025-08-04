Российским студентам разрешат писать дипломы с помощью ИИ

11 вузов, участвующих в проекте «Яндекса» по использованию ИИ (искусственного интеллекта) студентами, поддержали использование этой технологии при подготовке дипломов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу »Яндекс Образования».

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В 2024 году проект был запущен для студентов НИУ ВШЭ, в 2025 году к нему присоединились ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, УрФУ и Университет правительства Москвы. В рамках проекта более 500 студентов разных направлений получили и применили навыки использования ИИ.

Как отметил декан факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО Андрей Анфиногенов, искусственный интеллект не заменяет гуманитарное мышление, а усиливает его.

«Выпускники потратили меньше времени на рутину и больше — на креативные решения, что критически важно для будущих управленцев и инноваторов», — отметил Анфиногенов.

Также врио ректора УрФУ Илья Обабков рассказал, что ИИ является новой и перспективной технологией, которую безусловно «стоит понимать и применять».

До этого студенты нескольких направлений подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) успешно защитили дипломные работы, при подготовке которых использовали нейросеть YandexGPT.