Инсайдер раскрыл дату выхода нового Turbo-смартфона Redmi

В Cети появилась информация о скором выходе нового смартфона в популярной линейке Redmi Turbo: судя по всему, релиз Redmi Turbo 5 состоится уже в декабре текущего года. Об этом со ссылкой на инсайдера Smart Pikachu сообщает издание GizmoChina.

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По словам источника, компания Xiaomi ускоряет выпуск своих новинок. Если предшественник, Redmi Turbo 4, был представлен в январе 2025 года, то запуск Redmi Turbo 5 для китайского рынка планируется уже на декабрь. Эта тенденция подтверждается и другими слухами: например, флагманскую серию Xiaomi 16 также ожидают на месяц раньше, в конце сентября.

Главной особенностью Redmi Turbo 5 станет его процессор. Ожидается, что смартфон дебютирует как первое в мире устройство на базе чипсета нового поколения Dimensity 8500, который может получить маркетинговое название Dimensity 8500 Ultra. Сообщается, что Redmi получит временную эксклюзивность на этот чип, в то время как конкуренты в лице Honor, Realme и iQOO смогут выпустить свои модели на его основе не раньше первого квартала 2026 года.

Согласно утечкам, Redmi Turbo 5 будет оснащен плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, металлической рамкой корпуса и аккумулятором внушительной емкости около 7000 мАч.

Кроме того, в следующем году ожидается выход и более продвинутой модели — Redmi Turbo 5 Pro. По слухам, она получит увеличенный 6,83-дюймовый экран, батарею емкостью более 8000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки и выйдет на мировой рынок под названием Poco F8.