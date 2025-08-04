Ученые приблизились к созданию «чистой» ракеты

Международная команда химиков под руководством профессора Петера Шрайнера из Университета Гиссена (Германия) впервые получила стабильную молекулу гексаазота (N6), состоящую из шести атомов азота. Об этом Шрайнер рассказал в интервью телеканалу n-tv, а исследование опубликовано в журнале Nature.

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Это вещество считается самым энергоемким из когда-либо созданных человеком и потенциально может стать основой экологичного ракетного топлива.

Чистый гексаазот удалось синтезировать в виде тонкой пленки при температуре минус 196 градусов Цельсия.

«Наша цель — создать ракету, работающую на азоте, которая будет выбрасывать только чистый воздух без CO₂, в отличие от метановых двигателей Илона Маска», — пояснил профессор.

Ученые пока не проводили взрывных испытаний из-за безопасности, но начали сотрудничество со специалистами из Дрездена, где есть оборудование для тестов.

«Через 3-5 лет при достаточном финансировании можно построить тестовую ракету», — уточнил Шрайнер, добавив, что для этого нужно решить множество инженерных задач.

Хотя военное применение N6 теоретически возможно, исследователи пока не получали запросов от оборонных институтов. Главное преимущество технологии — нулевой углеродный след: при разложении вещество выделяет только азот.