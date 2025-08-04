Найдена уникальная керамическая чаша возрастом 900 лет

Археологи обнаружили керамический сосуд на участке Харран на юго-востоке Турции. Чаша, возраст которой составляет около 900 лет, стала первым полностью сохранившимся образцом люстровой керамики, найденным в этом регионе.

Сосуд глубиной около 20 см украшен арабскими надписями как снаружи, так и изнутри. На внутренней стороне дна чаши находится синяя надпись: "Он — тот, кому оказана вечная честь".

Харран известен как одно из древнейших поселений в мире. Археологические находки на этом месте относятся к эпохе энеолита. Университет Харрана, первое исламское высшее учебное заведение, основанное в 717 году н. э., привлекал тысячи студентов для изучения различных наук. Он был заброшен в 1271 году после завоевания региона монголами.

Первые остатки университета были обнаружены археологами в 2021 году. Среди находок — фрагменты одного из пяти медресе, входивших в университетский кампус. Это медресе датируется XII веком.