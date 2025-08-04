В Турции обнаружена 1600-летняя церковь с посланием к христианам

Археологи в Турции провели раскопки руин тысячелетнего города, обнаружив христианскую церковь пятого века с посланием, которое не было замечено более 1000 лет.

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Раскопки проводились в Олимпе, древнем ликийском портовом городе в провинции Анталья, сообщает государственное турецкое агентство Anadolu (AA). С 2006 года в городе непрерывно ведутся раскопки, но в последнее время археологи обнаружили несколько мозаичных полов, а также большие кувшины для хранения, называемые пифосами. По словам Гёкчена Озтаскина, доцента университета Памуккале, это место продолжает удивлять своей мозаикой. Профессор отметил, что в 2017, 2022 и 2023 годах ученые обнаружили богато украшенные мозаичные полы на объектах, на которых работали. В этом году они раскопали и отреставрировали напольную мозаику христианской церкви.

Самой поразительной находкой стала надпись, найденная у входа в церковь. Озтаскин перевел послание так: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем". Олимп был заброшен в XII веке, а это означает, что надпись с тех пор не была замечена. В мозаике также присутствовали растительные мотивы, распространенный художественный элемент той эпохи. На мозаиках также были видны имена благотворителей, что указывает на то, что когда-то в Олимпе процветал зажиточный класс. Олимп использовался на протяжении нескольких столетий. До сих пор сохранились некоторые остатки эллинистической, римской и византийской архитектуры.

В ходе раскопок ученые обнаружили здание, напоминающее храм, хотя для определения его возраста и функции будет проведена дополнительная работа, несколько церквей, мост и входной комплекс. Они также нашли дворец епископа, саркофаг Антимаха и ликийскую монументальную гробницу Марка Аврелия Археполиса. Эти открытия последовали за несколькими недавними прорывами в раннехристианской археологии. Этой весной археолог обнаружил древнее христианское поселение в мусульманской Иордании, известное как Тарайс. В прошлом году историки обнародовали самое раннее известное свидетельство христианства к северу от Альп в виде серебряной надписи.