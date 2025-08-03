В ФРГ создали вещество, способное заменить ракетное топливо

Немецкие химики впервые смогли получить молекулу, состоящую из шести атомов азота, также известную как гексаазот или N6. Об этом пишет телеканал n-tv.

Руководитель международной группы, профессор Гисенского университета имени Юстуса Либиха Петер Шрайнер уточнил, что гексаазот — самое богатое энергией вещество, которое когда-либо образовывалось. Он добавил, что молекула, возможно, станет основой для нового, экологически чистого ракетного топлива.

По его словам, тонкая пленка в чистом виде была получена в лаборатории при температуре минус 196 градусов. Полученное вещество ученые заморозили в твердой аргоновой матрице и охарактеризовали с помощью ИК-спектроскопии и введения изотопных меток.

«Надежда в том, что мы сможем создать ракету, работающую на азоте, выбрасывающую только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, которые выделяют много CO2 и создают экологическую нагрузку», — пояснил исследователь.

Ученый заметил, что в лаборатории вуза запрещено производить опыты с веществами такого типа. Он добавил, что на фоне этого был вынужден договориться с лабораторией в Дрездене, в которой разрабатывают ракетное топливо.

Шрайнер заметил, что необходимы серьёзные исследования и большие деньги, чтобы применить N6 в ракетостроении.

Ученый выразил удивление тем, что военные пока не заинтересовались его разработками. Он подчеркнул, что у №6, безусловно, существует потенциал применения в оборонной сфере.