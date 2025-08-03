На Солнце произошла самая мощная за 1,5 месяца вспышка

Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Об этом пишет РИА Новости.

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Ученый заметил, что последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9.

Богачев пояснил, что сегодня, 3 августа, взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца.

«Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа», — отметил исследователь.

По его словам, специалисты зафиксировали на Солнце 35 вспышек за последние трое суток. Он добавил, что до уровня M «солнечная активность добралась» впервые за этот период.

Ученый признал, что в настоящее время сложно прогнозировать, какие будет геомагнитные последствия на Земле. Он уточнил, что первые поступившие данные еще не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону планеты.

Вместе с тем, предупредил Богачев, риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне, не исключено формирование в течение сегодняшних суток событий высшего балла X.