Российские ученые изучили самые глубоководные сообщества морских животных

В 2024 году международная команда исследователей обнаружила на дне Курило-Камчатского и Алеутского желобов уникальные сообщества морских организмов, живущих на глубинах от 5800 до 9533 метров. Результаты экспедиции опубликованы в журнале Nature.

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Исследование провели специалисты из нескольких российских институтов совместно с международными партнерами. Для изучения использовался глубоководный аппарат Fendouzhe.

Ученые нашли обширные группы многоклеточных животных, которые живут за счёт химического синтеза и потребления метана. В этих сообществах доминируют особые виды погонофор и двустворчатых моллюсков, которые способны жить в экстремальных условиях без света и пищи из поверхностных слоёв.

Это — самые глубоководные подобные сообщества из известных на сегодня. Раньше рекорд держали моллюски из Японского желоба, обнаруженные на глубине 7434 метра.