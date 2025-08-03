В сеть утекли фотографии «невероятно маленького» аккумулятора iPhone 17 Air

В сети появились первые предполагаемые фотографии аккумулятора нового смартфона Apple — iPhone 17 Air, который, по слухам, получит рекордно тонкий корпус и заменит в линейке менее популярную модель Plus. Презентация линейки iPhone 17 ожидается осенью 2025 года. Об этом сообщает издание GSMArena.

Главной особенностью утечки стала информация о крайне малой емкости батареи. В GSMArena ее назвали «невероятно маленькой».

Согласно источнику утечки, емкость аккумулятора iPhone 17 Air составит «около 2900 мАч». Это крайне низкий показатель даже для устройств Apple, известных своей энергоэффективностью. Для сравнения, базовый iPhone 16 оснащен элементом питания на 3561 мАч, и это самая маленькая батарея в серии.

Столь значительное уменьшение емкости, вероятно, станет компромиссом ради главной цели — создания радикально тонкого устройства. Жертвой тонкости станет не только батарея: сообщается, что iPhone 17 Air будет иметь только одну основную камеру, подобно модели iPhone 16e.

Вместе с тем, аккумулятор получит передовую технологию — он будет заключен в стальной корпус. Эта технология призвана улучшить рассеивание тепла и повысить плотность батареи за счет большей структурной прочности. Стальной корпус также легко интегрируется с L-образной внутренней компоновкой смартфона.

Кроме того, вся линейка iPhone 17, по слухам, получит новый клей для аккумуляторов, который значительно упростит их замену в сервисных центрах.

Официальный анонс всей линейки iPhone 17, включая модели 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max, по традиции должен состояться в сентябре 2025 года.