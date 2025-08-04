В Карелии впервые обнаружены дикие гибриды волка и собаки

Генетическое исследование волков, добытых охотниками в Карелии, показало: в популяции начали появляться гибриды скрещивания диких животных с собаками. По мнению ученых, это может происходить из-за охоты — так вид стремится сохраниться. Однако гибридизация и инбридинг — скрещивание близкородственных особей — угрожают существованию популяции в целом. А волки играют в природе важную экологическую роль.

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Кроме того, поведение гибрида волка и собаки менее предсказуемо и поэтому более опасно для человека, чем у чистокровного волка. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Polar Biology.

Давление охоты

Сотрудники лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН проводят изучение фауны охотничьих зверей с помощью методов молекулярно-генетического анализа. Причем ранее гибриды волков и собак в Карелии не встречались.

— В рамках регуляции численности волка в Карелии усилился пресс охоты на этого хищника. За каждого зверя выплачивается премия и выдается лицензия на добычу лося. В последнее время в лабораторию зоологии поступает биоматериал почти от всех добытых волков в Карелии, благодаря сбору образцов, организованного Минприроды Карелии. В случае какого-либо отклонения внешнего облика волка от видовой нормы, образец сопровождается соответствующим комментарием. В 2021 году мы получили образец с пометкой из одного слова «гибрид». После проверки его с помощью маркера полиморфизма митохондриальной ДНК, подтвердилось смешанное происхождение этой особи, причем в данном случае в размножении участвовала самка собаки и самец волка, что в природе встречается крайне редко, обычно бывает наоборот, — рассказала Анастасия Кузнецова, младший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН.

Когда идет активное истребление волков, животным не хватает партнеров для размножения. Несмотря на это численность волка в Карелии находится примерно на одном уровне, скорее всего, благодаря притоку из соседних областей.

Четыре странных волка

Всего в рамках исследования генетики изучили образцы от 90 особей, одна из которых оказалась одичавшей собакой. Четыре добытых зверя по внешним признакам изначально определялись как гибриды: помимо уже названной собаки, один из волков был полностью черным, что не характерно для животных нашего континента. Черные волки обитают в Северной Америке, но и там этот окрас связан с гибридизацией с собакой, которая произошла много поколений назад. В Европе черные волки — большая редкость. По данным ученых из Финляндии, такая стая была отмечена как раз неподалеку от российской границы в районе Лахденпохского района Карелии, из которого и прибыл загадочный образец. Второй волк был рыжим и похожим на собаку породы акита-ину, еще один образец сопровождался описанием «Белые подушечки лап и белые когти», что так же может говорить о смешанном происхождении зверя.

Для изучения гибридизации ученым также потребовался генетический материал не только от случайной выборки волков, но и собак определенного внешнего вида.

— Необходимо было составить генетические профили волков и собак — беспородных, крупного и среднего размера, то есть которые потенциально могут вступить в размножение с волками. Для этого мы обратились в Первый Петрозаводский общественный приют. Его сотрудники оперативно откликнулись и предоставили нам шерсть 12 собак. Мы составили все профили и выполнили генетический анализ, — рассказала Анастасия Кузнецова.

Три из четырех вызвавших сомнение у охотников волков, действительно, были гибридами. К удивлению исследователей, рыжая особь оказалась волком. Этот результат перепроверили трижды. Но у ученых все равно остаются сомнения в ее чистокровности. Вероятно, гибридизация произошла несколько поколений назад, а использованные в исследовании методы позволяют проследить такое событие только на протяжении 2–3 поколений.