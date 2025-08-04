В Тверской области найдены артефакты XIII века

Более 100 исторических артефактов обнаружили археологи при раскопках в Тверской области. Исследования проводили на участке благоустройства поймы реки Холынки во Ржеве, сообщает ТАСС.

Самые ранние предметы датировали XIII веком. Также сохранились изделия революционного времени – начала ХХ века.

В число ценных находок вошел бронзовый витой браслет. Такие украшения часто носили на Руси в XII – XIV веках. Кроме того, был найден решетчатый перстень той же эпохи.

Также археологи нашли медные монеты XV века, серебряные монеты XVI – XVII веков, оловянного солдатика XIX века, две вилки (десертная и для фруктов), пуговицы и множество осколков сосудов. На территории поймы реки сохранились остатки небольших построек, где можно было переночевать и оставить инвентарь.

Все находки планируют передать в учреждение Государственного музейного фонда Российской Федерации.

Ранее археологи рассказали о результатах раскопок Вачском округе Нижегородской области. Там впервые обнаружили захоронение лошади с элементами упряжи. Это животное занимало особое место в жизни финно-угорского племени мурома. Также удалось обнаружить арабскую монету, которая стала свидетельством Великого Волжского торгового пути.