Япония намерена создать правила уборки космического мусора

Власти Японии хотят разработать международные правила, позволяющие убрать с орбиты Земли опасный космический мусор — неработающие спутники, части ракет и т.д. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на неназваные официальные лица.

Официальные лица заявили, что Япония будет стремиться «установить международные правила удаления из космоса искусственных объектов», которые могут столкнуться со спутниками и МКС, если их оставить на орбите.

Японское правительство намерено обсудить правила утилизации космического мусора в ООН и привлечь экспертов. Одной из сложностей является получение информации о мусоре от его владельца — компании, или государства.

Орбитальный космический мусор движется со скоростью от 7 до 8 километров в секунду, поэтому даже небольшие и легкие фрагменты способны нанести серьезный ущерб при столкновении.

По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите находятся почти 3000 неработающих спутников и около 2000 частей ракет. Всего на орбите находится более 30 000 объектов размером более 10 сантиметров в диаметре

В прошлом году инспекционный спутник Astroscale Japan Inc. успешно приблизился к космическому мусору и сделал снимки его местонахождения. В 2027 году компания планирует ловить и убирать мусор с орбиты.