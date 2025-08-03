Компания основателя Amazon отправит миллиардера и еще пять человек в космос

Сегодня Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, проведёт свой 34-й суборбитальный запуск. Полёт состоится с космодрома в Западном Техасе. Окно запуска открывается в 16:30 по Москве.

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Главный пассажир миссии — 34-летний криптобизнесмен Джастин Сан, основатель блокчейн-платформы Tron. В июне 2021 года он анонимно выиграл аукцион на место в первом пилотируемом полёте Blue Origin, заплатив $ 28 миллионов. Однако из-за расписания он не смог тогда полететь, и его место занял студент из Нидерландов.

Сан отправится в космос сегодня вместе с пятью другими участниками:

- Арвиндер Сингх Бахал — инвестор и путешественник из США;

- Гёкхан Эрдем — бизнесмен и фотограф из Турции;

- Дебора Марторель — метеоролог и журналистка из Пуэрто-Рико;

- Лайонел Питчфорд — британец, более 30 лет управляющий детским приютом в Непале;

- Джеймс (Джей Ди) Рассел — предприниматель из США, ранее уже летавший на NS-28 в ноябре 2024 года.

Для всех, кроме Рассела, это первый полёт в космос. Трансляция запуска станет доступна на сайте Blue Origin за 30 минут до старта.