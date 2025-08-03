«Роскосмос» показал кадры извержения вулкана Крашенинникова со спутников

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры со спутников первого в истории извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке.

«Извержение вулкана на Камчатке: кадры из космоса», — говорится в описании к фотографии.

Снимок сделан спутником «Арктика-М».

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3 августа на Камчатке началось первое в истории извержение вулкана Крашенинникова, выбросы пепла достигают высоты 5—6 км над уровнем моря.

30 июля на Камчатке после землетрясения было зафиксировано извержение вулкана Ключевского.