Vivo представила защищенный по военному стандарту смартфон

Компания Vivo расширила Y-серию бюджетных смартфонов, представив в Индонезии новинку Vivo Y04s. Устройство выделяется емким аккумулятором, надежной конструкцией и достойной производительностью для своего ценового сегмента, пишет GizmoChina.

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Одной из ключевых особенностей Vivo Y04s стала повышенная прочность. Смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, что подтверждает его устойчивость к ударам. Кроме того, корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Задняя панель имеет матовое покрытие Crystalline Matte.

За производительность устройства отвечает чипсет Unisoc T612. Он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, которую можно виртуально расширить еще на 4 ГБ. Объем встроенного хранилища eMMC 5.1 составляет 64 ГБ, с возможностью установки карты microSD до 1 ТБ.

Vivo Y04s оснащен 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ (1600 на 720 пикселей). Дисплей поддерживает переключаемую частоту обновления 60 или 90 Гц и достигает пиковой яркости в 570 нит.

Для селфи предусмотрена пятимегапиксельная фронтальная камера. На задней панели расположена двойная камера, состоящая из основного 13-мегапиксельного сенсора и дополнительного QVGA-объектива.

Автономность обеспечивает мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон работает под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14. Среди других особенностей — поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.2, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB 2.0 и FM-радио.

На старте продаж в Индонезии Vivo Y04s будет доступен в двух цветах: фиолетовом (Crystal Purple) и зеленом (Jade Green). Стоимость смартфона составляет 1 399 000 индонезийских рупий, что по курсу на 4 августа 2025 года эквивалентно примерно $85 или около 6800 руб.