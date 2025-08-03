Физик прокомментировал данные об инопланетном корабле, угрожающем Земле

Недавно открытая комета 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем с оружием, как утверждает ряд СМИ. Она не угрожает Земле и пройдет далеко от нее. Об этом сообщил сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев, передает ТАСС.

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Язев отметил, что данный объект пройдет в нескольких десятках миллионов километров от Земли.

«Это действительно комета, а не шпионский звездолет или корабль-истребитель с оружием. Так что все в порядке: комета летит мимо, в Землю она точно не попадет», — сказал ученый.

По его словам, никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет, поскольку «статистика пока смехотворно мала».

Астрономы с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS недавно открыли комету 3I/ATLAS. Осенью 2025 года объект может пересечь орбиту Марса.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб считает, что объект может быть инопланетным кораблем, нести зонд или даже оружие. Он сослался на необычную траекторию и высокую скорость объекта и предположил, что тот достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря.

Идеи Леба широко тиражируются в медиа и соцсетях. При этом научное сообщество раскритиковало гипотезу Леба и его коллег. Ученые отмечают, что Леб и ранее выдвигал радикальные предположения, называя космические объекты кораблями инопланетян. Однако он всегда оказывался неправ.