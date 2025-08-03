Найдена связанная с тайной Ковчега Завета "библейская реликвия"

Археологи обнаружили в Израиле руины, в которых, как они полагают, когда-то находился Ковчег Завета - священный, покрытый золотом сундук, описанный в Библии.

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Согласно Священному Писанию, Моисей поместил Десять заповедей в ковчег, который хранился в Скинии - святилище, построенном вскоре после исхода израильтян из Египта и традиционно датируемом некоторыми учеными примерно 1445 годом до нашей эры, напоминает Daily Mail. Хотя судьба Ковчега остается загадкой, он исчезает из библейских записей еще до разграбления Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры.

Теперь команда, работающая на древнем библейском месте Силом (Тель-Шило), раскопала каменное сооружение, которое, по-видимому, соответствует размерам и ориентации скинии, описанной в Библии.

Доктор Скотт Стриплинг, директор раскопок в Тель-Шило, рассказал: "Мы обнаружили монументальное сооружение, которое соответствует библейским размерам скинии. Здание ориентировано с востока на запад и разделено в соотношении 2:1, как описано в Священных Писаниях”.

В дополнение к находке, археологи обнаружили более 100 000 костей животных, в основном овец, коз и крупного рогатого скота, преимущественно с правой стороны тела, что согласуется с главой 7 книги Левит, в которой говорится, что правая сторона была предназначена для жертвоприношений священникам.

"Это не совпадение, - утверждает доктор Стриплинг в интервью Christian Broadcasting Network. - Свидетельства о ритуалах жертвоприношения здесь ошеломляют, и они настолько соответствуют библейскому повествованию, что их трудно игнорировать".

Керамика, найденная среди костей, относится к тому же периоду, что подтверждает связь этого места с эпохой скинии, которая, согласно Библии, продолжалась почти за 400 лет до того, как в Иерусалиме был построен Храм.

Тель-Шило (Силом), расположенный на холмах Ефрема, описан в Библии как первый крупный религиозный центр Израиля. Именно здесь, согласно Библии, первосвященник Илий руководил скинией в критический момент истории Израиля. В 4-й главе 1-й Царств израильтяне, втянутые в войну с филистимлянами, приносят Ковчег на поле боя в надежде заручиться божественной милостью. План проваливается, когда филистимляне захватывают Ковчег, а сыновья Илия, Офни и Финеес, погибают. Когда гонец приносит весть о поражении в Силом, он находит 98-летнего и почти слепого Илия, который с тревогой ждет у городских ворот. Услышав, что ковчег захвачен, Илий падает навзничь со своего сиденья, ломает шею и умирает.

Священное Писание подчеркивает важность этого момента, отмечая: "Он был судьей Израиля сорок лет".

Доктор Стриплинг теперь считает, что его команда, возможно, обнаружила те самые врата, где умер Илий, сообщает CBN.

В недавно обнаруженном здании на месте раскопок также имеется массивная внутренняя стена, разделяющая помещение на две части.

Согласно книге Исход 26, внутреннее святилище Скинии было отделено от внешнего помещения завесой, пишет Tel Shiloh. В этой внутренней комнате находился Ковчег Завета, и считалось, что это земное обиталище Божьего присутствия.

Левит 16:2 предупреждает о святости этого места: "Господь сказал Моисею: "Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он никогда не входил в Святое место за завесу, к крышке ковчега, чтобы он не умер".

Это согласуется с более поздними упоминаниями во 2 Царств 6, в которых Ковчег описывается как настолько священный, что прикосновение к нему или даже заглядывание внутрь могло привести к смерти. Неправильное обращение с Ковчегом рассматривалось как прямое оскорбление Божьего присутствия.