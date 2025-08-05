В Apple назвали ИИ важнейшей технологией

Глава корпорации Apple Тим Кук признался, что революция искусственного интеллекта (ИИ) может быть важнейшим техническим прорывом из всех. Об этом сообщает Bloomberg.

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Обозреватель агентства Марк Гурман узнал детали совещания в Apple, посвященного квартальному отчету. На нем руководитель компании Тим Кук заявил, что IT-гигант еще может стать лидером на рынке ИИ. По словам Кука, революция искусственного интеллекта такая же масштабная, как революция, которая случилась после выхода iPhone.

При этом перед своими подчиненными Кук признал, что Apple редко была новатором: «До Mac был ПК; до iPhone был смартфон; до iPad было много планшетов; до iPod был MP3-плеер». Однако глава корпорации заметил, что Apple изобретала современные версии известных ранее продуктов.

В заключение предприниматель заявил, что Apple будет вкладывать крупные средства в изучение ИИ. Также Кук рассказал, что из 12 тысяч новых сотрудников компании, нанятых в 2024 году, 40 процентов будут заниматься исследованиями в области ИИ.

Ранее в Bloomberg рассказали, что корпорация Apple задумала создать сервис ИИ для поиска информации, который будет похож на чат-бота ChatGPT.