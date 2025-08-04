Астроном предупредил о сильных магнитных бурях

В августе ожидаются сильные магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, предупредил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв.

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«В начале августа было зафиксировано 15 вспышек на Солнце. В течение ближайших двух-трёх суток будет повышена вероятность вспышек уровня M (сильные) и X (очень сильные)», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru.

По его словам, магнитные бури будут 7—8, 19—20 августа, а самое мощное геомагнитное возмущение ожидается 25 августа.

Астроном предупредил о возможном влиянии магнитной бури на метеозависимых людей, у которых такое явление может спровоцировать головные боли, мигрени и головокружение.

Ранее эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики Роман Фишкин рекомендовал избегать физических нагрузок во время магнитных бурь.