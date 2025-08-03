В Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса

Предсказание британского физика Стивена Хокинга об «инопланетном вторжении» может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, который открыла группа ученых Гарвардского университета. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.

Физик заявлял, что излишняя самоуверенность грозит катастрофическими последствиями. Перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не нужно отвечать на сигналы, посланные на Землю из космоса.

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«Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с "враждебной" инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — отмечается в публикации.

Ранее ученый из Гарварда, астроном Ави Леб (Avi Loeb) заявил о «таинственном межзвездном объекте», пролетающем через Солнечную систему, который «может обернуться катастрофой для Земли». Он получил название 3I/ATLAS.