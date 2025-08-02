Ученые случайно обнаружили новую форму жизни

Ученые исследовательского судна Blue Heron, сделали неожиданное открытие, вернувшись из экспедиции по Великим озерам. В руле корабля они обнаружили ранее неизвестный вид микробов, сообщает CNN.

Корабль Blue Heron вернулся из экспедиции по озерам Эри и Верхнее, где изучалось цветение водорослей. В доке команда заметила черную, похожую на смолу или слизь субстанцию, которая сочилась из рулевой колонки судна.

Ученые решили протестировать слизь и обнаружили, что «материал изобилует формами жизни — неизвестными микроорганизмами». Таинственное вещество неофициально назвали ShipGoo001.

«Слизь» содержала более 20 уникальных архей — древних организмов, отличающихся от бактерий особым строением мембран.

По словам ведущего исследователя Коди Шейка, более тщательное изучение может привести к дальнейшему открытию новых видов микробов.

Джеффри Марлоу, доцент биологии Бостонского университета, отметил, что в мире существует множество микробов — потенциально до 1 триллиона. Поэтому обнаружение нового вида не вызывает особого удивления.

«Все дело в том, где они обитают, какова их геномная история или метаболические способности — это то, что часто делает новый вид особенно захватывающим», — сказал он.

Не исключено, что теплая бескислородная среда и смазочные материалы помогли микробам основать колонии в механизме судна.

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Сейчас ученые проверяют историю судна-лаборатории. Ранее это была рыболовецкая лодка, Университет Миннесоты купил ее почти 30 лет назад. Известно, что слизь отсутствовала во время последней проверки судна в ноябре 2021 года.