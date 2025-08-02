Маск не отрицает, что люди могут стать героями симуляции при развитом ИИ

Предприниматель Илон Маск допускает, что в случае, если искусственный интеллект обретёт самосознание и способность мыслить, мир будет похож на симуляцию, а люди в ней станут персонажами.

В соцсети X пользователь заявил, что при создании универсального ИИ люди «просто станут второстепенными персонажами в симуляции».

«Скорее всего, так и есть», — прокомментировал это предположение Маск.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что его пугают быстрые темпы развития искусственного интеллекта и что эта технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.