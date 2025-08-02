Стало известно о летящем на Землю межзвездном объекте

Ученый из Гарварда, астроном Ави Леб (Avi Loeb) заявил о «таинственном межзвездном объекте», пролетающем через Солнечную систему, который «может обернуться катастрофой для Земли». Его цитирует Daily Mail.

Отмечается, что Леб, известный выдвижением смелых и зачастую противоречивых теорий о внеземной жизни, отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля.

«Если объект является инопланетным кораблем, предупредил Леб, он может нести зонд или даже оружие. Он предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», — говорится в материале.

Предполагается также, что 3I/ATLAS является необычно большим для объекта, прилетающего из-за пределов Солнечной системы.

Ранее российские астрономы зафиксировали более десятка вспышек за сутки.